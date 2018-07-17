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Москва, 17.07.2018

Курс доллара приготовился к мощному рывку

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара приготовился к мощному рывку
DPA/TASS

Курс доллара к мировым валютам днем колеблется в слабом плюсе на ожиданиях выступления во вторник главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла перед Сенатом. Однако доллар может получить новый импульс для очередного мощного рывка.

По состоянию на 14.29 мск курс евро к доллару снижался до 1,1709 доллара с 1,171 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене рос до 112,53 иены за доллар со 112,29 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,04%, до 94,55 пункта.

Согласно тексту доклада главы ФРС, опубликованному в пятницу, регулятор оптимистично оценивает состояние экономики, и, несмотря на торговые войны, намерен продолжать повышение ставки. Однако инвесторов интересует, насколько жесткой будет риторика Пауэлла при ответе на вопросы сенаторов.

Аналитики ожидают, что председатель ФРС вновь подтвердит свои намерения по поводу более жесткой политики в отношении ставки и уменьшит опасения рынков, что торговые войны ослабляют экономику США. В этом случае курс доллара может сильно укрепиться.

Рубль днем снижался к доллару и к евро на фоне попыток стабилизации рынка нефти в районе 72 долларов за баррель, говорят трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.00 мск повышался на 23 копейки — до 62,56 рубля, курс евро — на 24 копейки и равнялся 73,23 рубля.

Позитив от итогов саммита Путин и Трампа оказался умеренным, така как инвесторы н услышали "прорывных" новостей. В понедельник курс рубля прибавил 0,3%, но уже во вторник российская валюта погрузилась в негатив, связанный с падением цен на нефть.

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