Лукашенко обвинил российских «дельцов с тяжёлыми погонами» в поставках санкционки в РФ

Александр Лукашенко – президент Белоруссия – убеждён, что крупные российские компании стоят за поставками санкционной продукции в РФ.

В ходе встречи с председателем Государственного таможенного комитета страны Юрием Сенько белорусский лидер заявил, что «в таких поставках задействованы фирмы и компании России, порой крупные, за которыми стоят крупные дельцы с тяжёлыми погонами», передаёт БЕЛТА.

При этом Лукашенко подчеркнул, что об этом надо говорить открыто, не стесняясь.

«Не таможенникам российским говорить, а информировать правительство и президента Российской Федерации», — отметил глава Белоруссии, добавив, что эти «дельцы подделывают документы, сами везут», а потом предъявляют претензии Белоруссии.