На заброшенной украинской базе найдены готовые к бою танки

Два сталкера обнаружили заброшенную украинскую военную базу с готовыми к бою танками. Видео с базы выложено на YouTube-канале Dima Total 15 июля этого года. Ролик набрал за это время около ста тысяч просмотров.

По словам авторов ролика, они исследовали заброшенные здания в поисках бункера или бомбоубежища и случайно обнаружили 300 советских танков, а также около десяти «новых» Т-64. На базе также находится грузовой автомобиль, предназначенный для перевозки боевой техники. Местонахождение заброшенной базы не раскрывается.

По словам сталкеров, на боевых машинах стояли пломбы и они находятся в полной боеготовности.

Напомним, в настоящее время на вооружении армии Украины находятся в основном советские танки, поскольку отечественные разработки не отвечают современным реалиям, сообщает Минобороны Украины.

