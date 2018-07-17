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Москва, 17.07.2018

На заброшенной украинской базе найдены готовые к бою танки

«Expert Online» 2018
  • На заброшенной украинской базе найдены готовые к бою танки
DIMA TOTAL / YouTube

Два сталкера обнаружили заброшенную украинскую военную базу с готовыми к бою танками. Видео с базы выложено на YouTube-канале Dima Total 15 июля этого года. Ролик набрал за это время около ста тысяч просмотров.

По словам авторов ролика, они исследовали заброшенные здания в поисках бункера или бомбоубежища и случайно обнаружили 300 советских танков, а также около десяти «новых» Т-64. На базе также находится грузовой автомобиль, предназначенный для перевозки боевой техники. Местонахождение заброшенной базы не раскрывается.

По словам сталкеров, на боевых машинах стояли пломбы и они находятся в полной боеготовности. 

Напомним, в настоящее время на вооружении армии Украины находятся в основном советские танки, поскольку отечественные разработки не отвечают современным реалиям, сообщает Минобороны Украины.

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