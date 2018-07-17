Кроме того, активность продавцов усилилась из-за заявлений США о рассмотрении вопроса распечатать стратегический запас нефти. Президент США Дональд Трамп еще в прошлом году заявил о новой политике в отношении CYH (Стратегического Нефтяного Резерва). Его администрация готова продать половину, это почти 350 млн баррелей. Учитывая, что есть намерение, США могут искать любой повод пойти на этот шаг. Потому распродажи по нефти продолжатся как подготовка к активным действиям США. Мы все уже стали свидетелями согласованности намерений и фактических действий Трампа. Первая цель снижения котировок лежит к поддержке $71,15 за баррель. Если новостной фон будет способствовать дальнейшему снижению, то продажи сохранят с целью на уровень 65,93 долларов за баррель Brent, ожидает аналитик.

Между тем, отмечает аналитик eToro в России и СНГ Михаил Мащенко, по информации от Комиссии по торговле товарными фьючерсами число длинных позиций инвесторов по нефтяным инструментам увеличилось за предыдущий месяц: например, за неделю к 10 июля количество сделок на рост цены приросло на 847 штук до 457 718 (объем нетто-лонг позиций - число чистых ставок на рост за вычетом сделок на падение цены). После чего сырьевые котировки направились вниз, что говорит об отсутствии притока новых средств, а значит, спекулянты уже закончили формировать позиции и теперь ожидают позитивных изменений на рынке.

В данный момент сантимент по нефти скорее негативный, указывает аналитик. Котировки взлетели вверх на волне сообщений о перебоях в поставках, дальнейшем сокращении добычи, блокировке Ирана и т. д.; в связи с чем появились опасения, что в какой-то момент возникнет дефицит предложения. Однако по мере снижения данных рисков инвесторы стали обращать внимание на ранее не замеченную возможность замедления глобального экономического роста.

Главный потребитель сырья Китай недавно опубликовал статистику, где отчитался о самом слабом приросте ВВП за квартал с 2016 года, вследствие чего игроки всерьез стали беспокоиться о дальнейшей судьбе Поднебесной, особенно после ввода ограничительных мер со стороны США. Таким образом, делает вывод Михаил Мащенко, пока инвесторы не получат сигналы о нормализации спроса на энергоресурсы, нефтяные котировки будут испытывать давление, которое должно облегчиться после подтверждения снижения буровой активности в США, но о новых ценовых рекордах можно будет пока забыть.

Вместе с тем, уверен Михаил Мащенко, падение нефти не должно существенно отразиться на курсе нацвалюты, так как благодаря операциям Минфина в рамках бюджетного правила корреляция между инструментами значительно сократилась. Рубль гораздо сильнее реагирует на операции нерезидентов, ставящих на нормализацию отношений между США и РФ после встречи лидеров двух стран. Вероятнее всего, полагает эксперт, российская валюта продолжит движение в узком диапазоне 62 – 62,50 рублей за доллар.

Российская валюта при этом, соглашается Мария Сальникова, на протяжении июля демонстрирует отсутствие корреляции с динамикой нефти. За период июнь-июль поддержку оказывали туристы (в разном проявлении), которые посещали страну за время проведения Чемпионата мира по футболу, а после проведения нам останутся классические факторы поддержки в виде динамики доллара в мире (индекс доллара США все лето не может превысить сопротивление 95), налогового периода и середины сезона отпусков, из-за чего еще невыгодно отпускать рубль падать. Динамика нефти, пока что, не учитывается в котировках ни рубля, ни канадского доллара, ни норвежской кроны. С момента падения Brent почти на 9%, рубль против доллара потерял 0,8%, норвежская крона против доллара -1,02%, а канадский доллар торгуется почти с нулевым изменением.

