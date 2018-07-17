Порошенко заявил, что Трамп не «сдал Украину»

Как заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV, Дональд Трамп в ходе встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным придерживался украинской позиции.

Так Порошенко заявил, что «американский президент придерживается позиции о незаконности аннексии Крыма российской стороной».

«Очень хорошо, что президент Трамп не сдал ни одной позиции по Украине... Например, чей Крым», - заявил Порошенко.

Напомним, Владимир Путин сообщил на итоговой после саммита в Хельсинки пресс-конференции, что «вопрос с Крымом закрыт окончательно». Глава России несколько раз пытался поднять украинские вопросы, однако, Дональд Трамп не выказал к этому заинтересованности.

В частности, Владимир Путин рассказал, что президенты говорили о ситуации на Донбассе, призвав США «настраивать» официальный Киев на выполнение Минских соглашений. Второй раз он заявил, что готов продолжить транзит газа через Украину в случае решения спора в Стокгольмском арбитражном суде.