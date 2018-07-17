На фоне мировой торговой войны, развернутой Дональдам Трампом в отношении множества стран и грозящей перекрытием торговых потоков на сотни миллиардов долларов, можно было ожидать, что газовая тема удостоится особого внимания глав России и США на саммите в Хельсинки. В ходе переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом была затронута тема строительства «Северного потока-2» и транзита российского газа в Европу через Украину. На пресс-конференции по итогам переговоров Владимир Путин так прокомментировал поднятую проблему: «Что касается «Северного потока – 2». Господин президент (Дональд Трамп- Эксперт) высказывал озабоченности в связи с возможным исчезновением транзита через Украину. Я заверил господина президента в том, что Россия готова сохранить этот транзит. Более того, мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде».

«Цена вопроса» транзита газа через Украину около 1,5 млрд.долларов – примерно столько получил Киев за прокачку 93 млрд. кубометров российского газа в 2017 году. Непосредственные закупки газа у «Газпрома» Киев прекратил еще в ноябре 2015 года, предпочитая поставки по реверсу из Словакии, Венгрии и Польши.

Действие газового контракта, заключенного в 2009 году между Россией и Украиной, истекает в 2019 году, и глава «Газпрома» Алексей Миллер весной этого года заявил, что транзит газа через Украину может сохраниться, но только в размере 10-15 миллиардов кубометров в год. Такой незначительный объем руководитель «Газпрома» связал с введением в 2019 году в эксплуатацию трубопровода «Северный потока – 2», совокупной мощностью проекта в 55 млрд кубометров газа в год. Ранее объем транзита российского газа через Украину, выросший в 1998 году до рекордных 140 млрд кубометров, падал в 2014 году до 62 млрд кубов, но в среднем превышал 100 млрд кубометров в год. Новое предложение главы «Газпрома» по объемам транзита категорически не устраивает Киев. При этом Украина не желает предложить России выгодные экономические условия транзита, а все время пытается перенести вопрос в политическое поле. Опираясь на США и Восточно-европейские страны, Украина пыталась блокировать строительство «Северного потока-2». Особая надежда возлагалась при этом на введение американских санкций против компаний, ведущих строительство газопровода. Однако, Дональд Трамп, устроив на недавнем саммите НАТО «трепку» Германии за ее зависимость от российских энергоносителей, не ввел ограничительных мер против строительства газопровода. Критика была нацелена скорее на внутриамериканскую аудиторию, поскольку европейцы выступают против сближения Москвы и Вашингтона, а сами при этом реализуют совместные проекты. А на пресс-конференции с Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил, что США и Россия будут конкурировать на газовом рынке Европы. Это означает, что президент США и далее не намерен блокировать строительство «Северного потока-2». Сжиженный газ из США обходится дороже российского на 20-30% и не способен вытеснить конкурента экономически.

Лишившись политической поддержки США по газовому вопросу, Киеву придется теперь рассчитывать лишь на поддержку ЕС. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, поддерживая строительство «Северного потока-2», стремясь сохранить баланс поставок, постоянно настаивала на сохранении транзита через территорию Украины. 17 июля в Берлине прошли трехсторонние переговоры с участием России, Украины и Еврокомиссии. Министр энергетики РФ Александр Новак после встречи заявил, что на переговорах шла речь о необходимости увеличения поставок газа европейским потребителям на 10-15% в ближайшие 5-10 лет.

Таким образом, предложение России заключается в следующем – если ЕС так стремится сохранить транзит газа через территорию Украины, а саму Украину не устраивает объем в 15 млрд. кубометров в год, то Европе следует наращивать закупки российского газа.

Упомянутое Владимиром Путиным разбирательство в Стокгольмском арбитражном суде, пока принесло довольно странное решение. Газпром, не получивший денег от Украины за поставленный в 2013 году газ, остался должен «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов. Согласно транзитному договору объемы прокачки газа в Европу должны были составлять не менее 110 млрд кубометров в год. А согласно договору поставок газа на Украину была достигнута договоренность об объемах поставок по формуле Take-or-Pay («Бери или плати»): Киев был обязан оплачивать зарезервированные объемы газа вне зависимости от того, воспользовался он ими или нет.

В июне 2014 года обе стороны обратились в Стокгольмский арбитраж. Украина была недовольна ценой газа и низкими объемами транзита, а «Газпром» не устраивало неисполнение Украиной контракта по закупаемым объемам газа и накопившаяся задолженность за 2013 год. Штраф за недобор газа по формуле Take-or-Pay грозил Украине штрафом в 56 млрд долларов, но суд отменил эту часть контракта.

При этом Стокгольмский арбитраж решил оштрафовать «Газпром» за недостаточный объем транзита на 4,63 млрд долларов. Таким образом, за вычетом долга Украины за поставленный газ в сумме 2,07 млрд долларов «Газпром» оказался должен «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов. Не остановившись на достигнутом, 6 июля этого года «Нафтогаз» подал новый иск в Стокгольмский арбитраж, в котором требует пересмотра тарифа на транзит газа задним числом - с марта 2013 года. По подсчетам украинской компании «Газпром должен ей еще 11,58 миллиарда долларов. Если Стокгольмский арбитраж продолжит принимать решения исключительно в интересах Украины, то дальнейшее сотрудничество России с «Нафтогазом» теряет всякий смысл.