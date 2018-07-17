Составлен рейтинг регионов с самой чистой питьевой водой

Как сообщается в докладе Роспотребнадзора, опубликованного сегодня, 17 июля, самую чистую питьевую воду в 2017 году получало население Москвы, Санкт-Петербурга и Северной Осетии. Здесь зафиксирован максимальный показатель обеспеченности чистой водой — 100%.

Антирейтинг регионов с самой грязной питьевой водой возглавляет Вологодская область, где водой, отвечающей требованиям безопасности, обеспечены лишь 45% населения. Далее следует Костромская область, где чистую воду получает лишь 66,7%. Замыкает тройку антилидеров Курганская область с показателем 69,3%.

В остальных регионах России воду, соответствующую нормам, получает более 70% жителей. В докладе ведомства отмечается, что в 2017 году чистой были обеспечены 91,5% россиян, что на 4% больше по сравнению с 2016 годом. При этом количество источников, не соответствующих санитарным требованиям, сокращается.