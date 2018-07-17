После недели в Европе Трампу предстоит «объясняться дома»

Президент США Дональд Трамп вернулся на родину после недельной поездки в Европу. Практически сразу он дал интервью телеканалу Fox News, в котором положительно отозвался о своей встрече с Владимиром Путиным в Хельсинки.

«Это была очень длинная встреча, это была хорошая встреча. Мы обсудили так много разных вещей, в том числе ядерное оружие, войну и мир, бизнес, Сирию, Украину, много и многое другое», - цитирует Трампа Spiegel.

Не упоминая подробностей, Трамп сообщил, что они пришли к «множеству хороших решений».

Издание напоминает, что Трамп провел почти неделю в Европе, наделав немало сенсаций.

«Во-первых, он раскритиковал канцлера Ангелу Меркель на саммите НАТО в Брюсселе, затем он оскорбил премьер-министра Великобритании Терезу Мэй в Лондоне. После саммита в Хельсинки Трамп четко заявил о своей оппозиции к процессу расследования о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году, что свидетельствует о его слабости», - пишет издание.

Даже главный сторонник Трампа, республиканец Ньют Гингрич, заявил «о самой серьезной ошибке президента с момента вступления в должность» и необходимости сгладить комментарии о разведывательных службах США, считает автор материала.

Другие политики назвали поведение Трампа «постыдным», «позорным», «вероломным», «опасным» или «слабым».

Автор материала считает, что Трамп потерпел неудачу и на пресс-конференции с российским президентом.

«Путин был чрезвычайно сильным в своем отрицании вмешательства в предвыборную кампанию», - пишет СМИ, предполагая в этой связи, что Трампу будет сложно «объясняться дома».

В своем интервью Fox News Трамп снова рассказал о «охоте на ведьм» и «настоящем позоре» в связи с российским расследованием. По словам Трампа, расследование, проведенное американским следователем Робертом Мюллером, вбивает клин между США и Россией. «Очень грустно, что происходит в нашей стране», - цитирует Spiegel Трампа.

Издание напоминает, что Путин также дал интервью телекомпании Fox News после саммита. Он отверг вмешательство в выборы в США. «Россия как государство никогда не вмешивалась во внутренние дела Соединенных Штатов», - сказал Путин в интервью, подчеркнув, что деятельность Мюллера его не интересует, так как это внутренние дела американцев.

Спецслужбы США также выступили с заявлением после саммита, продолжая настаивать «на внятных оценках вмешательства России в выборы президента США 2016 года и продолжающихся действиях со стороны России по подрыву американской демократии». «Мы будем и впредь предоставлять объективную информацию ради национальной безопасности», - цитирует издание высказывание координатора разведки США Дэна Куатса, сделанное им 16 июля.