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Москва, 17.07.2018

Нефть марки Brent упала в цене на 5%

«Expert Online» 2018

Нефть марки Brent упала в цене более, чем на 5% в ходе торгов в понедельник, 16 июля. Об этом свидетельствуют данные биржи, сообщает Газета.ру.

Падение произошло на фоне опасения инвесторов из-за возможного увеличения предложения «черного золота» на рынке за счет резервов США и роста добычи в России.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 5,04%, — достигнув показателя $71,51 за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала сразу на 4,49% — до $66,81 за баррель.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по средней цене на нефть на 2018 год до $70,23 за баррель.

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