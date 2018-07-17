Трамп дал разрешение Германии на строительство «Северного потока-2»

Президент США Дональд Трамп после встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил в интервью Fox News, что Германия в праве принимать участие в проекте «Северный поток — 2».

Американский глава отметил при этом, что Ангела Меркель выплачивает России миллиарды долларов, подчеркнув, что это выбор правительства ФРГ.

«Но это их выбор — Германии. Это их выбор. Но это сложно, будучи членом НАТО», — сказал Трамп.

Ранее, на совместной с Владимиром Путиным пресс-конференции он сообщил, что «США великая газовая держава и будет конкурировать на этом рынке» с помощью поставок сжиженного природного газа. На что российский лидер ответил, что «Россия является крупнейшим мировым лидером по добыче газа и не боится конкуренции».

Также Владимир Путин сообщил, что Россия готова продлить контракт на транзит газа через Украину после завершения строительства «Северного потока — 2» в случае урегулирования всех споров в Стокгольмском суде между «Газпромом» и «Нафтогазом».