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Москва, 17.07.2018

Трамп признался, что его встреча с Путиным была лучше саммита НАТО

«Expert Online» 2018

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что у него состоялись прекрасные переговоры на саммите НАТО в Брюсселе.

Однако, по его мнению, встреча с президентом РФ Владимиром Путиным была лучше. Об этом американский лидер написал в своём микроблоге в Twitter.

«В то время как я провёл прекрасную встречу с НАТО, собрав огромные деньги, у меня состоялась ещё более хорошая встреча с Владимиром Путиным. Грустно, что об этом не пишут в подобном ключе, — фейковые новости сходят с ума», — подчеркнул Трамп.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялся двухсторонний саммит между президентами США и России, по итогам которого лидеры двух стран заявили об успешных переговорах.

Между тем, американское политико-академическое сообщество резко раскритиковало Трампа за саммит в Хельсинки, на котором он, по их мнению, прогнулся перед Путиным. А некоторые СМИ даже назвали своего президентом предателем.

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