Трамп сделал экстренное заявление по России

Президент США Дональд Трамп сделал во вторник специальное заявление, в котором он дезавуировал свои высказывания в ходе пресс-конференции по итогам саммита в Хельсиники. По его словам, он согласен с тем, что Россия вмешивалась в выборы.

«Хотя действия России не повлияли на исход выборов, позвольте мне совершенно четко заявить ... Я согласен с выводами наших разведслужб о том, что вмешательство России на выборах в 2016 году имело место", - заявил Трамп.

Он также добавил, что "могли быть и другие люди (которые вмешивались в выборы). И не было никакого сговора (с Россией)».

По словам Трампа, ранее его слова неправильно интерпретировали из-за его оговорки и теперь он хочет прояснить свою позицию.

«Россияне пытались вмешаться в наши выборы, моя администрация будет агрессивно действовать, чтобы отразить любые попытки вмешательства в наши выборы», - сказал Трамп. «Мы делаем все, что в наших силах, чтобы предотвратить вмешательство России в наши выборы 2018 года, и у нас для этого достаточно власти». - резюмировал глава Белого дома.

Ранее президент США в ходе пресс-конференции по итогам саммита с президентом России Владимиром Путиным заявил о согласии с доводами российского лидера на этот счет.