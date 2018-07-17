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Москва, 18.07.2018

Трамп сделал экстренное заявление по России

«Expert Online» 2018
  • Трамп сделал экстренное заявление по России
AP/TASS

Президент США Дональд Трамп сделал во вторник специальное заявление, в котором он дезавуировал свои высказывания в ходе пресс-конференции по итогам саммита в Хельсиники. По его словам, он согласен с тем, что Россия вмешивалась в выборы.

«Хотя действия России не повлияли на исход выборов, позвольте мне совершенно четко заявить ... Я согласен с выводами наших разведслужб о том, что вмешательство России на выборах в 2016 году имело место", - заявил Трамп.

Он также добавил, что "могли быть и другие люди (которые вмешивались в выборы). И не было никакого сговора (с Россией)».

По словам Трампа, ранее его слова неправильно интерпретировали из-за его оговорки и теперь он хочет прояснить свою позицию.

«Россияне пытались вмешаться в наши выборы, моя администрация будет агрессивно действовать, чтобы отразить любые попытки вмешательства в наши выборы», - сказал Трамп. «Мы делаем все, что в наших силах, чтобы предотвратить вмешательство России в наши выборы 2018 года, и у нас для этого достаточно власти». - резюмировал глава Белого дома.

Ранее президент США в ходе пресс-конференции по итогам саммита с президентом России Владимиром Путиным заявил о согласии с доводами российского лидера на этот счет.

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