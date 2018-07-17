Военные Украины получили приказы от Порошенко для действий в Азовском море

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что «не будет мириться» с задержанием россиянами украинских кораблей в Азовском море и уже дал соответствующие приказы военным, направленным на прекращение массовых задержаний судов, следующих через Керченский пролив. Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV. Порошенко сообщил, что «с 2014 года Россия хотела захватить Мариуполь, чтобы обеспечить сухопутную дорогу в Крым».

«Сейчас стоит вопрос, будем ли мы укреплять защиту с моря. И мы не будем мириться с незаконным захватом украинских и иностранных кораблей, движущихся в направлении украинских портов, в том числе, Мариуполя для того, чтобы остановить горно-металлургический комплекс, работающий на Донбассе», - сообщил Порошенко.

Он подтвердил, что приказы, которые дают полномочия на случай задержания в Азовском море кораблей Украины, получили министры обороны страны, начальник Генерального штаба, командующий ВМС Украины.

«Предоставлены соответствующие приказы для того, чтобы мы приняли достаточные меры, чтобы прекратить это нарушение закона и остановить российские провокации при прохождении украинского Керченского пролива», -продолжил Порошенко, который считает, что Украина стала «заложником ситуации с 2004 года».

Речь в данном случае идет о Соглашении о сотрудничестве между Украиной и Россией в Азовском море и Керченском проливе, которое определяет Азовское море как море внутреннего пользования двух государств.