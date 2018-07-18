Эксперты сервиса «Юла» проанализировали спрос в России на покупку бизнеса под ключ во втором квартале текущего года. Согласно выводам компании, на которые ссылается RT, наиболее высокий спрос наблюдается на покупку магазинов, салонов красоты или кафе. Так, лидерами продаж стали объекты торговли (46% всех покупок), салоны красоты (19%), предприятия общепита (15%).

Согласно исследованию покупателям удаётся существенно сбить цену. Средняя стоимость сделки по покупке бизнеса в два раза ниже, чем изначально заявляется продавцом.

Так, готовый бизнес стоит в среднем 750 тыс. рублей, при этом средняя цена его покупки составляет 340 тыс. рублей.

В пятёрку наиболее интересного бизнеса также попали автомойки, автосервисы (почти 6%) и интернет-проекты (5%). При этом в период с апреля по июнь автомойки и автосервисы подорожали. Продавцы повысили цены в среднем на четверть по сравнению с предыдущим кварталом — до 785 тыс. рублей. На 20% — до 835 тыс. рублей — выросла стоимость производственных предприятий, на 17% — до 600 тыс. рублей — общепита.

При этом сельскохозяйственные и строительные предприятия стали доступнее. Средняя цена первых снизилась на 43% (до 1,16 млн рублей), а вторых — на 32% (до 375 тыс. рублей).

Активная покупка готового бизнеса и франшиз, показывает нежелание россиян придумывать новые бизнес-модели и искать ниши для их применения, отмечает директор центра экономических исследований университета «Синергия» Андрей Коптелов.

Давайте купим «проверенное» решение, думают многие начинающие предприниматели, и просто копируют существующий бизнес. Этим пользуются продавцы франшиз в области оказания услуг, которые обещают «золотые горы» после покупки их франшизы.

Однако на практике инвестору часто не удается получить ту прибыль, которая была нарисована на красивых презентациях при продаже франшиз, ведь данный бизнес легко тиражируется, что приводит к повышению конкуренции, а значит к снижению прибыли, рассказывает эксперт. Опыт зарубежных стран, по его словам, показывает, что сейчас все инвестиции направлены в создание новых бизнесов, построенных на базе цифровых бизнес-моделей, которые могут быть легко тиражированы на бОльшее число клиентов. Именно в цифровом мире возникает сверхприбыль, получаемая из-за минимизации затрат, за счет автоматизации бизнес-процессов, и экспоненциального роста клиентской базы, за счет снижения цен на услуги.

Сейчас при минимальных инвестициях можно создать online-школу, для обучения тем или иным навыкам, ведь существующий уровень развития ИТ, позволяет это сделать без программирования. Также есть спрос на профессиональные социальные сети, например для врачей, автомобилистов или рыбаков – у этих бизнесов неплохо работает рекламная модель. Через интернет сейчас привлекают клиентов на различные мероприятия, в том числе деловые, и тут также наблюдается всплеск интереса из-за высокой прибыльности данного бизнеса при использовании правильной бизнес-модели.

Многие организуют в интернете узкоспециализированные биржи, на которых предлагают свои услуги специалисты в той или иной области. Свободных ниш в цифровом мире пока еще много, заключает Андрей Коптелов, и именно там будут сформированы новые бизнес-модели, которые принесут максимальную прибыть.



Дело в том, объясняет президент Ассоциации культурно-гастрономического туризма Маргарита Полоник, что бизнес, который в народе называется «купи-продай», всегда будет занимать лидирующие позиции. Прежде всего, потому что в нем очень просто заработать на перепродаже. Но, считает эксперт, сейчас пришло время нишевого предпринимательства продуктовое эмбарго дало рост сельскому хозяйству. По всей стране открываются фермы и сыроварни. Государство благоволит такому бизнесу, например, выделением земельных участков и различными программами поддержки.



Производство продуктов питания на определенной территории логично перерастает в гастрономический туризм, рассказывает Маргарита Полоник. В нашей стране каждый уголок примечателен чем-то своим: огурцы, арбузы, мед и так далее. Продуктовые бренды работают бесплатной рекламой. Осталось только вложиться в необходимую инфраструктуру и разработать туристические программы. Одно из главных достоинств такого бизнеса - отсутствие сезонности.

Столь предсказуемый список готового бизнеса на рынке его сбыта связан в первую очередь с отсутствием у россиян опыта и представления как развивать альтернативные виды предпринимательства, объясняет результаты исследования «Юлы» аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. С момента вступления на рельсы рыночной экономики в России в первую очередь получила развитие сфера услуг, а уже потом начал развиваться рынок крупного и качественного бизнеса в сфере финансов и информатизации, где начали попадать в оборот уже крупные в том числе и иностранные инвестиции.

Таким образом, отмечает аналитик,обозначенные виды предпринимательства – салоны красоты, предприятия общепита, массовой торговли, автосервисы и автомойки – являются наименее сложными в управлении и гарантированно прибыльными, учитывая что являются услугами повседневного спроса. При этом для того, чтобы создать бизнес с нуля на новую востребованную обществом услугу в иной сфере – например в области компьютерных технологий или технологических новаций – потребуется гораздо больше инвестиций, специалистов с определенным уровнем опыта и знаний и много времени на старт, которого у покупателей готового бизнеса, как правило нет.

В существующих реалиях, уверен Алексей Антонов, обозначенный список готового к продаже бизнеса вряд ли будет видоизменяться. Поскольку предпринимательское сообщество в России, а особенно в регионах, не готово рисковать накопленными средствами ради неподтвержденной теории, где прибыль может возникнуть только через несколько лет или же проект и вовсе и не выйдет на стадию уверенного роста.

Что же касается ситуации, когда готовый бизнес уходит новому владельцу за цену ниже рыночной или вовсе дешевле вполовину от заявленной цены, то это первый признак того, что экономика разворачивается в новый кризис, уверен эксперт. Все прекрасно знают, что развитие бизнеса требует масштабных умственных и финансовых, а главное временных вложений и кредитов под не самые выгодные проценты. В отличие от кредитования крупного бизнеса (сегмент МСБ пока не может получать кредиты ниже 10% годовых, а зачастую эта планка еще выше).

Поэтому факт такой не выгодной продажи говорит только о том, что бизнес перестал давать высокую прибыль, потребительский спрос стал настолько низким, что самый простой способ – продать то что пока еще из себя представляет средне доходное предприятие. Разумеется, покупая такой бизнес, новый владелец должен понимать, что для того, чтобы вывести предприятие на новый уровень, от него потребуется примерно столько же средств, сколько составила сама покупка, иначе инвестиции себя не оправдают.