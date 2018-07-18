Эксперт назвал причину снижения доли России в госдолге США

Наталья Прохорова – руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА – прокомментировала сокращение Россией своей доли в американском госдолге.

По её мнению, основным драйвером выхода России из госдолга США в мае стали ужесточения санкций в апреле, передаёт RT.

Также она подчеркнула, что до этого шли дискуссии американских сенаторов относительно ввода санкций в отношении российского госдолга.

«В условиях геополитических рисков, рисков заморозки резервов российский регулятор мог подстраховаться и выйти из госдолга США», – резюмировала Прохорова.

Ранее сообщалось, что Россия отказалась от американского госдолга. При этом объём американских казначейских облигаций на балансе РФ упал до 14,9 млрд долл.

При этом ещё в апреле Россия владела облигациями на общую сумму 48,7 млрд долл., тогда как в марте этот показатель превышал 96 млрд долл. На конец 2017 года у России были американские казначейские бумаги на 102,2 млрд долл.