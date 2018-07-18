Грузовики специально для России

Растущие продажи грузовиков в России оживляют предложение: компания Iveco начинает продажи в России обновленного магистрального тягача Stralis. На своем заводе в Мадриде этот один из ведущих мировых производителей коммерческой техники продемонстрировал, как новый автомобиль будет специально адаптирован под сложные российские условия

Симпатичные трудяги-грузовички Pegaso до сих пор попадаются на дорогах Испании. Однако, эту испанскую марку коммерческих автомобилей не обошла глобализация – в 1990 г. Pegaso была поглощена итальянским концерном Iveco. И сейчас на бывшем заводе Pеgaso под Мадридом выпускаются грузовики уже итальянского бренда. Причем, весьма успешно: если в 2012 г. с конвейера этого предприятия сошло 15,2 тыс. автомобилей, то по итогам прошлого года объем выпуска достиг 27,4 тыс. единиц. Для России этот завод примечателен тем, что здесь начинают выпускать особые модификации тяжелых грузовиков Iveco Stralis, которые будут ориентированы специально для российского рынка.

Более надежная конструкция

Накануне старта продаж группу российских журналистов пригласили на мадридский завод Iveco, чтобы познакомиться с производством новой машины. Представители Iveco подчеркивают, что российский рынок очень важен для компании: по итогам прошлого года итальянцы реализовали в России около 2 тыс. грузовиков, что на 24% больше по сравнению с 2016 г. В текущем году Iveco усиливает свое присутствие в России: компания планирует продать в РФ на 500 автомобилей больше и достигнуть отметки в 2,5 тыс. единиц. Одну из ключевых ролей в реализации этих планов должен сыграть обновленный магистральный тягач Iveco Stralis, на который итальянцы делают особую ставку.

Модель Stralis Iveco выпускает с 2002 г., а с 2012 производится третье, обновленное поколение этой модели под названием Hi-Way. В Мадриде представители Iveco заявили, что в Россию будет поставляться особая модификация этого грузовика: специально для российского рынка инженеры Iveco адаптировали ряд ключевых элементов машины, приняв во внимание, например, специфику российских дорог, качество топлива и климатические условия.

В частности, российский вариант Stralis оснастили двигателем Cursor 13, который имеет экологический класс Евро 5, рабочий объем 13 л, мощность 480 л.с., крутящий момент 2200 Нм и отличается высокой топливной экономичностью. В странах Евросоюза такие моторы не предлагаются, так как здесь другие условия эксплуатации, для Европы машины комплектуются мотором Cursor 13 мощностью 480 л.с., но экологического класса Евро 6 и при этом с другой турбиной, более адаптированной под европейское топливо. Еще одно отличие: вариант с большой кабиной с таким двигателем доступен только на российском рынке (ранее двигатель 480 л.с. шел в комплектации только со среднемагистральной кабиной).

Также для того, чтобы сделать автомобиль еще более надежным, российский вариант получил раму с усиленными лонжеронами из более толстой стали в 8 мм (для Европы составляет 6,7 мм). Одновременно машина для российского рынка оснащается специальной системой телематики. Предлагается три уровня контрактов по телематике: в начальном варианте можно отслеживать местоположение, работу и заправки автомобилей, в более продвинутом автомобиль сам обменивается с компьютерной системой сообщениями, здесь уже можно в автоматическом режиме управлять заказами, корректировать маршруты или анализировать данные по каждому водителю. Наконец, с точки зрения сервиса в обслуживания нового Iveco добавлен третий дополнительный год гарантии (или до 450 тыс. км пробега).

Жми на газ

Дополнительная модификация нового грузовика Stralis для России – этом машина Natural Power, которая комплектуется двигателем, работающим на сжиженном газе. В последнее время потребители коммерческой техники обращают особое внимание на газовый двигатель, рассматривая его как перспективную альтернативу дизельному мотору.

Плюсы газового варианта заключаются в том, что при переходе с дизельного топлива на газ не нужно серьезно менять конструкцию двигателя. При этом работа на газе существенно снижается шум, а главное -- уровень вредных выбросов в атмосферу. Наконец, в большинстве стран, в том числе в России, природный газ дешевле дизельного топлива. Таким образом использование газового топлива дает существенную экономию, особенно при больших пробегах машины (100-150 тыс. км в год).

Что же касается недостатков газовых автомобилей, то к ним прежде всего относится тот факт, что они дороже аналогичных дизельных машин (приблизительно на 20-25%). Проблемы автомобилей на сжатом газе также включают их небольшой пробег на одной заправке (около 600 км), что неудобно, так как при частых остановках на заправку теряется дорогое для коммерческого автомобиля время. На сжиженном газе пробег автомобиля от одной заправки более значителен (до 1500 км). Правда, в целом газовые автомобили опаснее дизельных в эксплуатации, еще одна их сложность — утечка газа из бака (автомобиль все время должен быть в работе, иначе газ теряется во время стоянки).

Наконец, пожалуй, главный сдерживающий фактор развития рынка грузовых газовых автомобилей в России — это малое количество заправок. Особенно это касается заправок сжиженного газа — в России их вообще насчитывается всего три. Но в ближайшее время «Газпром» обещает исправить ситуацию, существенно увеличив число заправок сжиженным газом. На это рассчитывает в том числе и Iveco, с прицелом на будущее предлагая новый газовый вариант своего грузовика Stralis.

Рынок на подъеме

Ведущие мировые автопроизводители не зря обращают все более пристальное внимание на российский рынок грузовых автомобилей. В последнее время он бурно развивается: по данным аналитического агентства «Автостат», в 2017 году объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 80,2 тыс. единиц, что на 50,4% больше, чем в 2016 году. «Мы наблюдаем рост грузопотоков, укрепление курса рубля и более доступные условия кредитования. Отложенный спрос также поспособствовал необходимости смены или обновления автопарков крупных компаний. Все это позволило дилерам грузовых машин увеличить объем продаж по сравнению с 2017 годом», -- объясняет причины продолжающегося роста грузовиков в России Олег Гребенько, заместитель директора операционного управления по спецтранспорту группы компаний AsstrA.

«Как правило, активные покупатели грузовых автомобилей сегодня – транспортные компании, приостановившие обновление автопарков в период спада рынка. Сейчас эти игроки расширяют автопарки в связи с увеличением объема поступающих запросов на перевозки. Кроме того, спрос на транспортные средства есть у крупных производителей разных сегментов товаров и дистрибьюторов», -- соглашается Дмитрий Макаревич, руководитель технической службы Itella в России.

Во многом рост рынка коммерческих авто в России связан и с тем, что автопарк грузовиков в стране сильно устарел. «По данным аналитического агентства «Автостат», более 60% грузовиков на дорогах России старше 10 лет. При этом по нормам токсичности только 3,5% грузовиков соответствует нормам Евро-5, а 65% соответствуют нормам Евро-1 и Евро-0. Недавно введённые изменения в правила дорожного движения по ограничению движения автомобилей с определёнными нормами токсичности также мотивируют владельцев обновить парк», указывает Эдуард Миронов, директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic.

На фоне упомянутых факторов в России становятся востребованные новые модели грузовиков от известных автопроизводителей. В частности, о приобретении обновленных Iveco Stralis уже объявила российская транспортная компания «ПЭК». «Для нас принципиальным стало появление улучшений в автомобилях Iveco Stralis. Теперь они оснащаются двигателем нужной для нас мощности и с нужным литражом, поэтому двигатель имеет хороший ресурс, -- говорит Дмитрий Иевлев, генеральный директор автопарка компании «ПЭК». -- Приобретенные автомобили будут использоваться первоначально на маршруте Москва – Калининград: покрывать часть Европы, часть России. С точки зрения комплектации, они хорошо пойдут для данного вида перевозок».