Как Меркель поссорилась с Макроном

В Вашингтоне подтвердили, что 25 июля президент Трамп встретится с Президентом Еврокомиссии (ЕК) Жаном-Клодом Юнкером в Белом доме. В Брюсселе не скрывают, что глава ЕК отправляется за океан мириться с «большим братом», отношения с которым, как показал в том числе и недавний саммит НАТО, сильно испорчены.

«Ясно, что Юнкер не может лететь в Вашингтон с пустыми руками»,- сообщил один из высокопоставленных европейских дипломатов Politico.

Жан-Клод Юнкер, очевидно, должен ознакомить Трампа с какими-то уступками в надежде предотвратить торговую войну между США и ЕС. Однако привезти в Вашингтон общеевропейскую позицию по отношениям между США и ЕС нелегко из-за разногласий в руководящем тандеме Евросоюза. В Берлине и Париже придерживаются диаметральных взглядов на отношения с Америкой.

Год назад, когда к власти во Франции пришел Эмманюэль Макрон, заговорили о возрождении франко-германского тандема. Особенно в связи с предстоящим уходом третьего европейского тяжеловеса – Великобритании.

При предшественниках Макрона роль ведущего в этом тандеме играла Ангела Меркель. Французский президент в силу своего возраста и бьющей через край энергии вознамерился изменить это распределение ролей. Какое-то время казалось, что это ему удастся. Обстоятельства, казалось, были на стороне Парижа. Все силы Меркель были заняты сначала созданием коалиции, а затем улаживанием кризиса в многолетнем союзе с христианскими социалистами. Создавалось впечатление, что Эмманюэлю Макрону удалось при помощи энергичной политики внутри Европы добиться перевеса в тандеме и заменить традиционную роль ведомого на роль ведущего. Однако визит Юнкера в США должен расставить все на свои места и показать, что ни о каком преобладании Франции в Европе не может быть и речи. По крайней мере, пока.

Как пишет Politico, ссылаясь на свои источники в Брюсселе, в Вашингтон Президент ЕК скорее всего повезет немецкий вариант уступок. Если в двух словах, то Берлин за мягкий подход к отношениям с Америкой, подразумевающий серьезные компромиссы со стороны Европы; а Париж – за жесткий. В то время, как высокопоставленные немецкие чиновники предпочитают поменьше говорить о разногласиях между ЕС и США, их французские коллеги регулярно обвиняют Белый дом в попытках расколоть Евросоюз. Елисейский дворец не хочет уступать Дональду Трампу, но, как утверждает Politico, влиятельный генеральный секретарь ЕК Мартин Селмайр, кстати, немец по национальности, позиция которого всегда совпадает с позицией Юнкера, поддерживает немецкий вариант строительства отношений с Соединенными Штатами.

Сегодня, в среду, европейские послы встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить, с чем должен ехать к Трампу Жан-Клод Юнкер. Официальная полиция Франции состоит в том, что ЕС не должен идти ни на какие сделки с Америкой, которая приставила дуло пистолета к его голове. Французы, к слову, до сих пор не могут простить Трампа за выход из Парижского соглашения по климату.

В Берлине, между тем, страшно боятся введения американцами 20-процентных тарифов на автомобили и очень хотят договориться о прекращении огня. У Европы в 2016 г. был положительный баланс в торговле с США в размере 147 млрд долларов, что, естественно, очень не нравится в Белом доме. Дональд Трамп считает, что больше всего в его создании виноваты немецкие автомобили.

В Париже считают, что время для компромиссов прошло и что Дональд Трамп хочет разрушить европейское единство. Тарифы на автомобили Елисейский дворец тревожат куда меньше, чем Ангелу Меркель. Однако французы очень боятся, что после автопрома Белый дом возьмется за сельское хозяйство, очень болезненную тему для французов. В этой связи в Париже боятся, что американские пошлины на испанские оливки – это первый выстрел в торговой войне и в сельскохозяйственном секторе.

Президент Макрон хочет во что бы то ни стало сохранить единый политический фронт против Вашингтона.

«Цель Трампа,- заявил один из французских дипломатов,- в существовании двух крупных блоков: Соединенных Штатов и Китая. Европа, как сильный игрок на международной арене, в этот план не вписывается».

Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр предупредил, выступая недавно на международной конференции «Преобразование мира» в Экс-ан-Провансе, что Дональд Трамп хочет вбить клин между Францией и Германией и что с этой целью он «ухаживает» за Парижем и одновременно нападает на Берлин, обвиняя его в многомиллиардном профиците в торговле с США.

Любопытно, что с французами согласны даже некоторые американцы. Например, Энтони Гарднер, посол США в ЕС при Обаме, написал в Twitter: «Проснись, Европа! Америка хочет расколоть ЕС. Вспомните бельгийский девиз: «Сила в единстве». Это относится особенно к торговле. Никаких «левых» сделок и договоренностей!»

Немцы предлагают двустороннее соглашение по снижению тарифов на промышленные товары и многостороннее – по снятию тарифов на автомобили в масштабах всей планеты. Берлин также предлагает трансатлантическое торговое соглашение, которое позволит США увеличить экспорт говядины в Европу.

В Берлине готовы идти на уступки несмотря на позицию президента Трампа по отношению к Европе, которую он четко сформулировал на прошлой неделе в интервью CBS: «Думаю, Европейский Союз – наш противник. ПО крайней мере, с точки зрения того, что они делают в торговле...»

Незадолго перед этим интервью американский лидер и вовсе посоветовал «своему другу» Макрону выйти из ЕС, чтобы заключить с Америкой торговое соглашение на более выгодных условиях, чем условия, которые он собирается предложить Евросоюзу. Так что, попытка расколоть Евросоюз налицо.