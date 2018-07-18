Нищая Украина: число бедных в «незадежной» стремительно растёт

Сату Кахконен – директор Всемирного банка по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы – заявила, что уровень бедности в «незалежной» на данный момент выше, чем пять лет назад.

По её словам, экономический кризис, начавшийся на Украине в 2014 году, привёл к тому, что количество бедных в этой стране каждый год стремительно растёт, передаёт «Укринформ».

Так, если в 2014 году за чертой бедности жили 15% населения Украины, то сегодня – уже 25%.

При этом Кахконен подчеркнула, что из кризиса есть пути выхода. Для этого, по мнению представителя Всемирного банка, необходимо завершить начатые и реализовать новые реформы.

«Экономический потенциал Украины значительно выше, чем у таких стран, как Польша, Румыния, Грузия, Индонезия», – резюмировала она, добавив, что Всемирный банк вложил с 2014 года в Украину больше средств, чем в какую-либо другую страну мира.