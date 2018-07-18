Россия отказалась от американского госдолга

Министерство финансов США опубликовало отчет о том, какие именно страны являются наиболее крупными держателями американских облигаций, сообщает РБК со ссылкой на текст документа. По информации издания, в данный список не вошла Россия. Объем американских казначейских облигаций на балансе РФ упал до 14,9 млрд долларов.

При этом еще в апреле Россия входила в данный список, владея облигациями на общую сумму 48,7 млрд долларов, тогда как в марте этот показатель превышал 96 млрд долларов. На конец 2017 года у России были американские казначейские бумаги на 102,2 млрд долларов. Крупнейшими держателями американских гособлигаций по состоянию на май являются Китай (1183,1 млрд долларов), Япония (1048,8 млрд долларов), Ирландия (301 млрд долларов), Бразилия (299,2 млрд долларов), Великобритания (265 млрд долларов).

«Россия в мае действительно продала еще treasuries и выбыла из числа крупнейших держателей американского госдолга, и в целом это хорошо, – отмечает независимый аналитик Дмитрий Адамидов. – Непонятно только, куда их вложили. Это, по-моему, главная интрига: 100 млрд долларов за два месяца - это серьезная сумма».

ЦБ, добавляет он, кстати сообщает, что внешний долг РФ за второй квартал 2018 года сократился на 34 млрд долларов. Примерно на 10 - госдолг, на 4,4 млрд долларов – долг ЦБ, на 9,8 млрд долларов - долг банков и остальное - небанковский сектор. Ещё 53,3 млрд долларов - это резерв на платежи в 3-4 квартале. 44.2 млрд долларов – основной долг, $9,1 млрд долларов – проценты, приводит расчеты регулятора эксперт.

«Видимо, – указывает Дмитрий Адамидов, – все это лежит на счетах в ЦБ под 0% или в чем-то ликвидном под чуть большую ставку. Остается неясной судьба примерно 10-12 млрд долларов. Но скорее всег, они в реальный сектор тоже не попали. Хотя было бы неплохо - даже 10 млрд возвращенных в виде инвестиций оживили бы экономический пейзаж весьма существенно».

Снижение доли госбумаг США в российских ЗВР происходит в рамках их диверсификации и снижения рисков последствий санкций со стороны Минфина США, говорит эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. Похожие процессы – но с другими формулировками мотивации – происходят сейчас и со структурой ЗВР Китая. И в нашем случае, и в случае действий Народного банка Китая реформатирование происходит в пользу золота и других крупных страновых эмитентов, с которыми торгуют наши страны.

«В целом, – указывает аналитик, – как убеждённый сторонник диверсификации любых инвестиционных портфелей, я могу оценить эти действия позитивно. Однако надо иметь в виду, что золото (так же как и нефть) является высокоспекулятивным инвестиционным инструментом, что определяется соотношением объёма торгуемых опционов (беспоставочных контрактов) к торгуемым фьючерсам (поставочным контрактам) – не в пользу последних. Поэтому в случае глобального снижения интереса крупных суверенных инвесторов к казначейским облигациям США я ожидаю повышения спекулятивной активности в драгметаллах с целью искусственного занижения их рыночной оценки».

ЦБ уже достаточно давно распродает американский госдолг, так что удивляться происходящему не следует, соглашается исполнительный директор ICBF Максим Ефремов. По большей части за этим шагом стоит политический мотив - желание как можно меньше зависеть от правительства США. Что касается скупки золота, то тут Россия не одинока: страны и отдельные финансовые организации пополняют запасы благородного металла в ожидании очередного кризиса.

Судя по статистике, раз в десять лет в мире происходят серьезные потрясения, и последние как раз наблюдались в 2008 году. Опасения инвесторов не совсем беспочвенные, как может показаться на первый взгляд: есть вполне объективные причины ожидать замедление роста ВВП США и КНР, особенно после стартовавших торговых войн, которые вполне могут спровоцировать не только проблемы внутри противостоящих стран, но и распространиться на остальной мир. Дополнительным поводом для пессимизма служит ситуация в развивающихся странах: в спокойное время игроки накачивали деньги в инструменты таких стран, как Аргентина, Турция, Бразилия, Россия и т. д., а сейчас, ожидая турбулентности на мировых рынках, выводят капитал, вызывая падение как курсов валют так и государственных бумаг.

РФ, отмечает Максим Ефремов, по сравнению с аналогичными странами находится в более выигрышном положении благодаря более грамотной политике регуляторов и отсутствию больших долгов в иностранной валюте, но увеличение золотовалютных резервов в данной обстановке совершенно не помешает. Цены на золото сильно привязаны к доллару - чем выше курс американской валюты, тем ниже его стоимость, из-за чего пока держатели благородного металла терпят убытки, но, с другой стороны, лучше находиться в позиции до начала неприятностей на рынке, чем пытаться «запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда».