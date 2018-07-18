Путин поблагодарил Мутко за чемпионат мира по футболу

Глава российского государства Владимир Путин поблагодарил вице-премьера Виталия Мутко, который ранее курировал вопросы спорта, за подготовку ЧМ-2018 по футболу.

По словам президента РФ, Мутко был в самом начале этого пути и очень многое сделал для подготовки этого чемпионата, передаёт РИА Новости.

«Виталий Леонтьевич, вам хочу слова благодарности сказать», – резюмировал Путин, подчеркнув, что «праздник действительно получился». Он также поблагодарил всех, кто принимал участие в организации этого яркого спортивного события.

Ранее сообщалось, что глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что ЧМ-2018 стал лучшим за всю историю проведения этого турнира.

Кроме того, футбольный чиновник поблагодарил всех, «кто имел отношение к проведению и подготовке турнира»: «русский народ и всю Россию, а также правительство, Владимира Путина, местный оргкомитет и РФС».