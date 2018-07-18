Россия отстает от Китая и США по числу научных журналов

Как сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий на заседании президиума Российского союза ректоров, Россия проигрывает по числу признанных научных журналов Китаю и США.

«Мы выглядим бледно на фоне мировом. Конечно, мы проигрываем. Что нужно сделать, есть пример, очень острая дискуссия по науке, по журналам»,- рассказал Садовничий, который подчеркнул, что в этой сфере необходима серьезная поддержка государства.

Также необходимо всесторонне поддерживать российские научные журналы в системе Scopus (библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях).

Так, импакт-фактор (численный показатель важности научного журнала) в библиографической и реферативной базе данных Scopus в 2017 году составил в России — 0,23, в Китае-0,3 и в США — 0,56.

В общей сложности доля научных российских журналов в системе Scopus составляет 1,1%, что является крайне низким показателем, говорится в презентации, представленной на заседании.