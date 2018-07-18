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Москва, 18.07.2018

Россия резко сократила вложения в госдолг США

«Expert Online» 2018

России сократила вложения в госдолг Соединенных Штатов до минимума с 2007 год. Теперь они составляют 14,9 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина. Только с апреля по май портфель российских вложений в американские казначейские обязательства сократился в три раза.

В данный момент уровень вложений России в госдолг США достиг объемов 2007 года, с которого российская сторона начала делать крупные вложения в американские гособлигации. До этого момента Россия не производила значительных инвестиций в казначейские бумаги США. Максимальный вклад  - 176,3 миллиарда долларов, пришелся на октябрь 2010 года.

В марте текущего года Россия занимала 16-ое место в рейтинге крупнейших держателей американских казначейских бумаг, но уже в апреле, сбросив половину гособлигаций, опустилась на 22 строку.

Сейчас Россия уже не входит в перечень 33 крупнейших держателей. Лидером списка является Китай, который владеет американскими облигациями почти на 1,2 триллиона долларов.

Как пояснила глава Банка России Эльвира Набиуллина, действия ЦБ вызваны проведением политики диверсификации международных резервов, учитывая все риски, включая финансовые, экономические и геополитические.

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