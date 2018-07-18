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Москва, 18.07.2018

Составлен ТОП-5 самых угоняемых в России автомобилей

«Expert Online» 2018

Как свидетельствует опрос, проведенный РИА Новости среди ведущих страховщиков России, на первом месте в топе самых угоняемых автобрендов расположилась Toyota. На втором месте находится Kia, а Hyundai замыкает тройку лидеров по популярности среди угонщиков.

Автомобили Nissan и Ford расположились на четвертом и пятом местах рейтинга самых угоняемых машин в первом полугодии 2018 года.   

Далее следуют Renault, Lexus и Mazda. В десятку самых угоняемых машин вошли Audi, Mitsubishi. Наименьшей популярностью среди угонщиков пользуются BMW, Peugeot, Volkswagen, Land Rover, Infiniti, Jaguar, а также ВАЗ, ГАЗ и УАЗ.

Как рассказали в компании «Ренессанс страхование» бюджетные автомобили угоняют для разбора на запчасти. Люксовые марки автомобилей после угона перепродают в другие регионы и страны с изменением vin-номеров.

«В целом картина по сравнению с предыдущим периодом не изменилась: больше угоняют тех машин, которых больше на рынке»»», — рассказал заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов.

Вместе с этим отмечается рост интереса преступников к грузовым авто.

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