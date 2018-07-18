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Москва, 18.07.2018

США могут ввести пошлины на импорт урана

«Expert Online» 2018
  • США могут ввести пошлины на импорт урана
Global Look Press/Jim Wes

Администрация президента США Дональда Трампа планирует начать расследования о возможных нарушениях интересов национальной безопасности при поставках урана на американский рынок Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Сроки начала расследования пока не называются. Причиной начала подобного расследования послужили жалобы от компаний Ur-Energy Inc. и Energy Fuels Inc, которые утверждают, что поставки урана из России, Казахстана и Узбекистана, субсидируемыми государствами, ставят под угрозу существование внутренних производителей.

Отмечается, что на импорт из этих стран приходится около 40%, тогда как компании США обеспечивают меньше 5% внутреннего рынка. Помимо этого, в 2020 году заканчивается действие соглашения на ограничение импорта урана из России, которая уже заявила о планах увеличения своей доли на американском рынке после этого срока, сказано в заявлении.

В этой связи компании Energy Fuels и Ur-Energy просили Минторг США принять меры по недопущению нанесения ущерба возросшего импорта урана национальной безопасности США.

Компании хотят добиться установления квоты для ограничения импорта урана в США, которая зарезервирует 25% внутреннего рынка для американских производителей.

Ранее, под предлогом защиты интересов нацбезопасности США уже ввели пошлины на сталь и алюминий.

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