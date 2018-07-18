Цена на нефть продолжает движение вниз

Цена на нефть эталонных марок продолжает падать в ходе торгов в среду, 18 июля. Отмечается, что тенденция укрепилась на опасениях роста запасов сырья в США.

Так цена сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК снизилась на $0,26 (0,36%), достигнув показателя $71,90 за баррель. Во вторник контракты выросли в цене на $0,32 (0,45%) - до $72,16 за баррель, пишет «Интерфакс».

Примерно к этому времени на $0,36 (0,53%) понизилась стоимость августовского фьючерса на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX). Ее стоимость составляет теперь $67,72 за баррель. Накануне WTI подорожала на $0,02 (0,03%) - до $68,08 за баррель.

Так инвесторы отреагировали на данные отчета Американского института нефти (API), в котором говорится об увеличении запасов нефти в США на 629 тысяч баррелей.

Ожидается, что официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы сегодня, 18 июля. Участники рынка ожидают падения запасов на 4,1 млн баррелей.

Отмечается, что с начала июля нефть в общей сложности подешевела примерно на 9% на опасениях ввода новых пошлин на импорт китайских товаров в США.