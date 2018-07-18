У россиян появится дополнительный выходной день

Депутаты нижней палаты российского парламента приняли в первом чтении законопроект, который предоставит гражданам РФ дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации.

Согласно документу, раз в три года каждый работающий россиянин сможет получить оплачиваемый выходной для прохождения медкомиссии, передаёт РИА Новости.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею о предоставлении россиянам выходного дня для прохождения диспансеризации. По её мнению, для того, чтобы у граждан появился мотив пройти диспансеризацию надо приучить людей это делать.