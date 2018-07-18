Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 18.07.2018

У россиян появится дополнительный выходной день

«Expert Online» 2018

Депутаты нижней палаты российского парламента приняли в первом чтении законопроект, который предоставит гражданам РФ дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации.

Согласно документу, раз в три года каждый работающий россиянин сможет получить оплачиваемый выходной для прохождения медкомиссии, передаёт РИА Новости.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею о предоставлении россиянам выходного дня для прохождения диспансеризации. По её мнению, для того, чтобы у граждан появился мотив пройти диспансеризацию надо приучить людей это делать.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Трамп сделал экстренное заявление по России
      Трамп сделал экстренное заявление по России
    2. Курс доллара приготовился к мощному рывку
      Курс доллара приготовился к мощному рывку
    3. Трамп сообщил Порошенко свою позицию по Крыму
      Трамп сообщил Порошенко свою позицию по Крыму