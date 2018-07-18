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Москва, 18.07.2018

В «Нафтогазе» сделали важное заявление по «Северному потоку-2»

«Expert Online» 2018

Юрий Витренко – главный коммерческий директор «Нафтогаза Украины» – заявил, что трехсторонние переговоры по газу России, Евросоюза и Украины подтвердили необходимость срочной приостановки строительства газопровода «Северный поток-2».

По его словам, после трёхсторонних консультаций в Берлине по транзиту газа через «незалежную» никаких сомнений не остаётся: «Проект «Северный Поток -2» не должен быть построен», – написал он на своей странице в Facebook.

При этом он добавил, что позиции Украины и Европейской комиссии на переговорах были очень конструктивными.

Ранее сообщалось, что 17 июля на встрече, которая прошла в Берлине в здании Минэкономики Германии, представители России, Украины и Еврокомиссии обменялись мнениями по объёмам транзита газа через «незалежную» после 2019 года.

По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, всё это будет в дальнейшем дополнительно изучаться экспертами.

Наша справка

«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1 200 км.

Газопровод планируется построить рядом с «Северным потоком». Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.

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