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Москва, 18.07.2018

В ОПК рассказали в чем «Кинжал» превосходит «Искандер»

«Expert Online» 2018
  • В ОПК рассказали в чем «Кинжал» превосходит «Искандер»
Минобороны РФ

Как сообщили в оборонно-промышленном комплексе, гиперзвуковая ракета «Кинжал» может поражать цели на дистанции в три раза дальше, чем ракета оперативно-тактического комплекса «Искандер», являющаяся ее сухопутным прототипом.

«Гиперзвуковая ракета "Кинжал", которая ставится сегодня на истребители МиГ-31К и по сути является адаптацией ракеты комплекса "Искандер" под авиационный носитель, имеет дальность поражения 1,5 тысячи километров», — уточнил собеседник агентства РИА новости.

Подобное увеличение дальности поражения «Кинжала» по сравнению с «Искандером» связано с тем, что авиационной ракете в меньшей мере надо преодолевать земное притяжение, рассказал член экспертного совета коллегии ВПК России Виктор Мураховский. Он также отметил, что ощутимых доработок в этом направлении не производилось. Дальность достигается за счет отсутствия этого фактора для авиационной ракеты.

«Энергетика баллистической ракеты, запускаемой с земли, расходуется на преодоление силы земного притяжения, в то время как авиационной ракете не нужно ее преодолевать и тратить энергию на разгон по горизонтали – ему вообще не нужно разгоняться, так как сам самолет во время пуска летит на сверхзвуке», — сказал эксперт.

Также Мураховский сообщил, что модернизация «Искандера» была вызвана из-за ограничений договора об РСМД на разработку новых ракет наземного базирования такого класса.

Именно поэтому в короткие сроки был создан «Кинжал», «унифицированный с ракетой "Искандера", что значительно удешевляет производство и упрощает управление».

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