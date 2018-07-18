В РФ зафиксировали снижение коррупции

Предприниматели в РФ стали реже сталкиваться с проявлениями коррупции. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования «Бизнес-барометр коррупции», проведенного Торгово-промышленной палатой.

Согласно опросу 39% респондентов-бизнесменов считают, что за последний год произошло снижение уровня коррупции. Для сравнения, 6 месяцев назад таких оптимистов было 25%, передаёт РБК.

При этом рост коррупции зафиксировали 9,5% опрошенных, еще 31,8% не заметили никаких изменений.

10,3% респондентов не просто наблюдают коррупцию вокруг, но и постоянно сталкиваются с ней в своей работе. Любопытно, что этот показатель тоже снижается — в октябре 2017-го таких было чуть более 13% процента.

Ещё 72,1% рассказали, что имеют дело с коррупцией время от времени, 17,6% никогда не сталкивались с ней.