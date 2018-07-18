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Москва, 18.07.2018

Жириновский предложил взыскать с ЕС один трлн евро за строительство коммунизма в России

«Expert Online» 2018

Владимир Жириновский – лидер ЛДПР – предложил взыскать с Евросоюза один трлн евро за использование нашей страны в эксперименте по строительству коммунизма.

При этом он считает, что власти страны должны официально предъявить иск ЕС, передаёт РИА Новости.

«Предлагаем предъявить иск к Евросоюзу заплатить русскому народу за то, что территория России была использована для проведения эксперимента по строительству коммунизма, который привел к несчастливым жертвам, краху устоев и моральному упадку», – резюмировал Жириновский, отметив, что в странах Запада распространена практика защиты интересов в судах.

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