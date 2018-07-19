После нескольких месяцев шока европейские и азиатские союзники США начали энергичную деятельность по спасению прежних союзов и систем

Американские союзники после нескольких месяцев ступора и мучительной нерешительности, вызванных беспрецедентными действиями Дональда Трампа по фактическому разрушению существующего миропорядка, проснулись к жизни и начали энергично защищать глобальную систему, которую Америка сама и создала после Второй мировой войны и которую сейчас хочет разрушить Белый дом. Самый заметный шаг в этом направлении – долгожданная встреча в Пекине между руководством Китая и Евросоюза, на которой обсуждались меры по защите свободной торговли.

Конечно, ЕС и КНР далеко не союзники. Сесть за стол переговоров их заставил Вашингтон. Результатом встречи стала декларация, суть которой сводится к согласованным действиям по сохранению существующей глобальной системы. Сближение ЕС и КНР тем удивительнее, что Европа полностью готова «подписаться» под обвинениями Трампа в адрес Пекина, которые и являются главной причиной надвигающейся торговой войны межу США и КНР.

Президент Трамп настойчиво подталкивает Евросоюз в объятия Поднебесной, которая очень заинтересована в таком союзнике, как объединенная Европа, против Америки. Причем, Брюссель всячески стремился не вступать в этот «противоестественный», по мнению многих европейцев, союз, но Вашингтон всячески вынуждает его это делать.

Европа два года противилась ухаживаниям Пекина. Стороны постоянно вели переговоры, но не могли даже согласовать совместное заявление. И вот благодаря тарифам мистера Трампа, которые он щедро раздает как союзникам, так и противникам, это очень важное сближение несмотря на многочисленные противоречия и разногласия произошло.

Евросоюз готовится адекватно ответить на американские тарифы. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер летит 25 июля в Вашингтон в надежде в последнюю минуту предотвратить торговую войну, но никаких иллюзий в Брюсселе по поводу итогов визита не питают.

Это же, хотя и в значительно меньшей мере, в части разногласий, относится и к отношениям между Европой и Японией. Во вторник Юнкер и Президент Евросовета Дональд Туск перелетели из Пекина в Токио, где подписали крупнейшее в истории торговое соглашение о свободной торговле. Для Страны восходящего солнца договор о свободной торговле с Европой – важный козырь в спорах с Трампом, который угрожает тарифами не только немецким, но и японским автопроизводителям. Европа, в свою очередь, получает доступ на японский сельскохозяйственный рынок, который сейчас закрыт для американских фермеров, потому что Дональд Трамп решил выйти из ТРР.

В среду, 18 июля, Еврокомиссия объявила о вынесении Google рекордного в истории Евросоюза штрафа в размере 5,1 млрд долларов. Это очередное свидетельство того, что ЕС выступает за сохранение существующей глобальной системы не только на словах, но и на деле.