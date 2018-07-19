Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 19.07.2018

Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении пенсионного возраста

«Expert Online» 2018
  • Россия. Москва. Заместитель руководителя Аппарата правительства РФ Андрей Логинов и председатель комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров (слева направо) во время пленарного заседания Государственной думы РФ, главная тема которого – рассмотрение в первом чтении законопроекта о внесении изменений в пенсионную систему.
Антон Новодережкин/ТАСС

Россия. Москва. Заместитель руководителя Аппарата правительства РФ Андрей Логинов и председатель комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров (слева направо) во время пленарного заседания Государственной думы РФ, главная тема которого – рассмотрение в первом чтении законопроекта о внесении изменений в пенсионную систему.

Депутаты нижней палаты российского парламента приняли в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста в РФ.

За законопроект проголосовали 328 депутатов, при 104 против и одном воздержавшемся. Данный документ поддержали только депутаты от фракции «Единая Россия». Однако этого хватило, чтобы принять его.  

Также стало известно, что срок предоставления поправок к законопроекту решено продлить с 18 августа до 24 сентября.

Напомним, в июне 2018 года Кабмин РФ объявил о решении повысить возраст выхода на пенсию в России — с 55 лет до 63 лет для женщин и с 60 лет до 65 лет для мужчин. Премьер-министр Дмитрий Медведев, заявил, что реформа начнётся в 2019 году и будет поэтапной.

Также по теме
  • «Эксперт Online»
27 вопросов по пенсионной реформе

27 вопросов по пенсионной реформе

Общественная палата поддержит законопроект о пенсионной реформе только если её реализация будет содействовать выполнению майского указа президента. Об этом сегодня на пресс-конференции в ТАСС заявил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. В ОП также подготовили 27 вопросов по пенсионной реформе, которые будут отправлены в профильные министерства и Госдуму.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Трамп сделал экстренное заявление по России
      Трамп сделал экстренное заявление по России
    2. Курс доллара приготовился к мощному рывку
      Курс доллара приготовился к мощному рывку
    3. В Крыму срывается курортный сезон
      В Крыму срывается курортный сезон