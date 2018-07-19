Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении пенсионного возраста

Депутаты нижней палаты российского парламента приняли в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста в РФ.

За законопроект проголосовали 328 депутатов, при 104 против и одном воздержавшемся. Данный документ поддержали только депутаты от фракции «Единая Россия». Однако этого хватило, чтобы принять его.

Также стало известно, что срок предоставления поправок к законопроекту решено продлить с 18 августа до 24 сентября.

Напомним, в июне 2018 года Кабмин РФ объявил о решении повысить возраст выхода на пенсию в России — с 55 лет до 63 лет для женщин и с 60 лет до 65 лет для мужчин. Премьер-министр Дмитрий Медведев, заявил, что реформа начнётся в 2019 году и будет поэтапной.