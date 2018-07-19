Киев требует у Вашингтона объяснений по личной беседе Путина и Трампа

Украина пытается выяснить у США подробности личной беседы в Хельсинки президента России Владимира Путина и его коллеги Дональда Трампа.

«По моей информации, украинский МИД пытается выяснить у администрации Белого дома: о каких таких предложениях идет речь? Такая постановка вопроса позорит и унижает как украинское государство в целом, так и каждого украинца в частности», - заявил депутат Рады Игорь Мосийчук.

В частности, официальный Киев предложил Вашингтону озвучить новые предложения по урегулированию военного кризиса в Донбассе, «о чем заявил президент России в своем интервью российским СМИ», либо выступить с официальным опровержением факта наличия подобных предложений, сообщает Интерфакс, ссылаясь на собственные источники в дипломатических кругах.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась первая официальная встреча вне рамок международных саммитов президентов Путина и Трампа. На пресс-конференции, посвященной итогам саммита, президент России Владимир Путин рассказал, что на встрече был поднят вопрос и о путях урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.