Макфол «ошеломлен» перспективой допроса следователями РФ по договоренности Путина и Трампа

Экс-посол США в России Макфол возмущение в связи с тем, что он может быть допрошен российскими следственными органами по делу осужденного в РФ главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

«Я ошеломлен тем фактом, что Белый дом не защитил меня», - приводит слова Макфола BusinessInsider. «Я гражданин США, я пять лет работал в правительствеи и это могут так легко проигнорировать».

При этом Макфол заявил, что не имел никаких отношений с Браудером.

Генпрокуратура РФ во вторник сообщила имена американских граждан, которых необходимо допросить по делу Браудера. В их числе начальник управления Генпрокуратуры Александр Куренной назвал бывшего посла США в России Майкла Макфола, нескольких сотрудников американских спецслужб, двоих экс-помощников госсекретаря США, американских финансистов братьев Зифф. В список попал и агент британской Ми-6 Кристофер Стил.

Эти имена были озвучены российской Генпрокуратурой на следующий день после саммита РФ-США в Хельсинки, где президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции предложил американским следователям сделать запросы в Россию на допрос 12 предполагаемых российских разведчиков, "а может быть даже и приехать в Россию для опроса". При этом президент РФ подчеркнул, что тогда от американской стороны ожидаются аналогичные шаги по принципу взаимности: в ответ российская сторона будет ждать, что в США в присутствии российских следователей допросят тех лиц, в том числе, представителей спецслужб США, которых Москва подозревает в совершении преступлений на территории Российской Федерации.

Ранее заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн заявил, что минюст США выдвинул новые обвинения против 12 россиян, якобы работавших на ГРУ, в рамках проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования по вменяемому РФ "вмешательству" в выборы в США.