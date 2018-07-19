Международные резервы РФ выросли более чем на 700 млн долл.

За прошедшую неделю международные резервы России выросли на 700 млн долл. и на 13 июля составили 460,3 млрд долл. против 459,6 млрд долл. на 6 июля.

Таким образом, международные резервы увеличились на 0,2%, в результате приобретения валюты в рамках бюджетного правила, передаёт официальный сайт Центробанка.

Ранее сообщалось, что Россия отказалась от американского госдолга. При этом объём американских казначейских облигаций на балансе РФ упал до 14,9 млрд долл.

При этом ещё в апреле Россия владела облигациями на общую сумму 48,7 млрд долл., тогда как в марте этот показатель превышал 96 млрд долл. На конец 2017 года у России были американские казначейские бумаги на 102,2 млрд долл.

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Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.