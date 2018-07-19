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Москва, 19.07.2018

Международные резервы РФ выросли более чем на 700 млн долл.

«Expert Online» 2018

За прошедшую неделю международные резервы России выросли на 700 млн долл. и на 13 июля составили 460,3 млрд долл. против 459,6 млрд долл. на 6 июля.

Таким образом, международные резервы увеличились на 0,2%, в результате приобретения валюты в рамках бюджетного правила, передаёт официальный сайт Центробанка.

Ранее сообщалось, что Россия отказалась от американского госдолга. При этом объём американских казначейских облигаций на балансе РФ упал до 14,9 млрд долл.

При этом ещё в апреле Россия владела облигациями на общую сумму 48,7 млрд долл., тогда как в марте этот показатель превышал 96 млрд долл. На конец 2017 года у России были американские казначейские бумаги на 102,2 млрд долл.

Наша справка

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.

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