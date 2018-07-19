Минобороны России приоткрывает тайны вокруг новейшего оружия

Минобороны России сообщило о завершении работы над гиперзвуковым комплексом «Авангард», испытаниях беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» и усовершенствовании конструкции крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник».

«Оборонно-промышленным комплексом России завершена разработка ракетного комплекса «Авангард» с принципиально новым оснащением - планирующим крылатым боевым блоком. Предприятия промышленности приступили к его серийному производству», – передает РИА «Новости» заявление военного ведомства. В этой связи Минобороны открыл некоторые подробности функционирования новейшего российского вооружения.

Так комплекс «Авангард» совершает полеты в плотных слоях атмосферы на высоте нескольких десятков километров со скоростью, превышающей скорость звука более чем в 20 раз. Комплекс способен обходить зоны действия ПРО. Российские предприятия уже запустили серийное производство «Авангардов». Тем временем специалисты Домбровского соединения Ракетных войск стратегического назначения России готовятся принимать новейшие гиперзвуковые боевые блоки на вооружение.

В Минобороны сообщили также о начале испытаний на полигонах беспилотных подводных аппаратов «Посейдон», главным преимуществом которого является 100% неуязвимость от средств противодействия противника. Ранее даже президент России Владимир Путин не раскрыл внешний вид этого вооружения.

«Уникальные возможности аппарата позволят ВМФ России бороться с авианосными и корабельными ударными группами вероятного противника на любых направлениях океанского театра военных действий, поражать объекты береговой инфраструктуры на межконтинентальной дальности», – заявили в Минобороны.

В ведомстве рассказали и о готовящихся испытаниях крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник».

«На основе уточненных требований совершенствуется конструкция составных частей ракеты, проводятся их наземные испытания, ведется подготовка летных испытаний экспериментальных образцов крылатой ракеты усовершенствованной конструкции», – рассказал научный сотрудник Минобороны Сергей Перцев, который сообщил также, что данный вид вооружения позволит перейти к разработке принципиально нового «ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой». «Буревестник» также является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем ПРО.

В российском военном ведомстве сообщили также, что уже поступили в войска и развернуты в местах дислокации боевые лазерные комплексы «Пересвет». Минобороны сообщает, что в воинских частях построена необходимая инфраструктура для размещения комплексов и их экипажей. Кроме того, специалисты, способные управлять новейшими лазерами, уже прошли переподготовку в Военно-космической академии имени Можайского.