Орешкин рассказал о пользе санкций

Максим Орешкин – глава Минэкономразвития – заявил, что западные санкции способствуют более активному развитию расчетов в национальных валютах между странами БРИКС.

По его мнению, в современном мире страны вынуждены думать о большей независимости, передаёт РИА Новости.

При этом он отметил, что ограничительные меры подталкивают Россию и страны БРИКС к более активным действиям.

«Есть растущее понимание, что нужно двигаться активнее к расчётам в нацвалютах», – резюмировал Орешкин.

Наша справка

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика.

Сокращение БРИК (BRIC) было впервые предложено аналитиком Джимом О’Нилом в ноябре 2001 года в аналитической записке банка «Goldman Sachs» Building Better Global Economic BRICs (Кирпичи для новой экономики). До 2011 года по отношению к организации использовалась аббревиатура БРИК. В связи с присоединением ЮАР к БРИК 18 февраля 2011 года, по заявлению индийского министра финансов с этого времени группа стала носить название BRICS.

Последовательность букв в слове определяется не только благозвучием, но и тем, что само слово в английской транскрипции BRICS очень похоже на английское слово bricks — «кирпичи». Таким образом, данный термин используется в качестве обозначения группы стран, за счёт роста, которых во многом будет обеспечиваться будущий рост мировой экономики.