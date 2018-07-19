Показательная статистика: китайские кредиты быстро развивающейся экономике Кот-д’Ивуара в 2010-15 годах выросли в 14 раз! Не удивительно, что в мае этого года, когда власти этой западноафриканской страны выставили на тендер строительство моста в коммерческом районе Абиджана, 10 из 18 участников были или китайскими компаниями, или местными фирмами, тесно связанными с китайцами. По этой же причине, наверное, мало кто удивился, что контракт на 109 млрд франков КФА (191 млн долларов США) получила China State Construction Engineering Corp.

В последние годы китайский бизнес проявляет все больше интереса к франкоговорящей Западной Африке. В борьбе за крупные инфраструктурные проекты французские компании, которые после завоевания Западной Африкой независимости доминировавшие в регионе, все чаще уступают китайским конкурентам.

Во многом благодаря китайским кредитам экономика региона в последние годы развивается очень высокими темпами. По данным программы «Китайско-африканская исследовательская инициатива» при вашингтонском университете Джона Хопкинса, за пять лет (2010-15) китайские кредиты Кот-д’Ивуару выросли на 1400% (!) и достигли 2,5 млрд долларов, а Сенегалу – на 1268%, почти до 1,4 млрд долларов.

Все больше китайских компаний появляется и в других бывших французских колониях Западной Африки: Мали, Нигере и Того. И все же, подчеркивает Bloomberg, больше всего китайцев интересует Кот-д’Ивуар. Китайский бизнес заинтересовался этой страной относительно недавно, после 2011 года. Опоздание объясняется продолжительным политическим кризисом, кульминацией которого стала гражданская война. Сейчас китайцы наверстывают упущенное. Им помогают местные власти, которые делают особый упор на инфраструктурные и энергетические проекты. Они рассчитывают с их помощью ускорить развитие экономики, объем которой оценивается в 40 млрд долларов. Пока Абиджану удается успешно осуществлять свой замысел – экономика Кот-д’Ивуара после 2012 г. прибавляет ежегодно в среднем 8%.

В Абиджане воспользовались запоздалым интересом китайцев и учли ошибки, допущенные правительствами других африканских стран в работе с китайским бизнесом. Поручая строительство почти 600-миллионной плотины китайской компании Sinohydro Corp., правительство Алассана Уаттары поставило жесткие условия: рабочим языком на стройке должен быть французский язык, количество китайских рабочих не должно превышать 20% от общей численности рабочих, а строительные материалы должны производиться только в Кот-д’Ивуаре. Финансирование проекта на 85% обеспечил Export-Import Bank of China. Несмотря на многочисленные трудности, носившие в основном бытовой характер, 4-километровая плотина Субре была построена раньше намеченного срока. Она добавит 275 мегаватт энергосети Кот-д’Ивуара и сделает эту страну главным экспортером электроэнергии в регионе.

Уже началось строительство неподалеку второй плотины меньшего размера. Предполагается, что за этими двумя плотинами последуют еще, как минимум, две.

Конечно, Франция не хочет уступать Кот-д’Ивуар без борьбы. Париж на данный момент остается крупнейшим торговым партнером Абиджана. После прихода к власти в 2011 г. Уаттара попросил французскую компанию Bouygues SA построить 300-миллионный мост через залив в Абиджане, который существенно модернизировал столицу. Однако за прошедшие с тех пор годы китайские фирмы подписали контракты на строительство стадионов, расширение порта, очистные водные сооружения и станции, шоссе между Абиджаном и курортом Грэнд Бассам, не считая уже упоминавшихся нового моста в столице и плотин.

Китайцы вытесняют французов и в других сферах. Например, частная китайская телекоммуникационная фирма StarTimes два года назад создала платный телеканал, который закончил многолетнюю монополию французского Canal+, подразделения Vivendi. Для того, чтобы конкурировать с StarTimes, Canal+ пришлось на треть снизить цену декодеров.

В последние пару лет китайские бизнесмены отняли у ливанских бизнесменов производство напольной плитки и открыли десятки магазинов по всей стране.

Примерно такая же картина и в Сенегале, экономика которого в прошлом году выросла на 7,2%. Китайская компания CGC Overseas Construction Group строит на окраине Дакара промышленный парк. China Railway Construction ремонтирует и модернизует железные дороги. Среди других китайских проектов можно назвать строительство здания МИД Сенегала и капитальный ремонт старой плотины на юге.

В предстоящую субботу в Дакар с первым в истории визитом прибудет китайский президент Си Цзиньпин. Его приезд приурочен к открытию музея черной цивилизации. Так же, как с плотиной Субре, идея построить музей возникла еще в шестидесятые годы прошлого века, но она воплотилась в реальность лишь полвека спустя, когда появились китайские деньги.

Можно предположить, что приезд китайского лидера, который после Сенегала побывает в Руанде и ЮАР, сделает Сенегал опасным конкурентом Кот-д’Ивуара среди китайских бизнесменов. В Йоханнесбурге 25-27 июля пройдет юбилейный, десятый по счету саммит БРИКС. На обратном пути китайский лидер заедет и на Маврикий.