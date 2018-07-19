Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 19.07.2018

Правительство Черногории официально ответило Трампу

«Expert Online» 2018

Черногория официально ответила главе Белого дома Дональду Трампу, который назвал черногорцев «агрессивным народом».

Как говорится в заявлении правительства этой страны, они гордится своей историей, и традицией и миролюбивой политикой, которая привела Черногорию в позицию стабилизирующего государства в регионе и единственного государства, на территории которой не было войны во время распада бывшей Югославии, передаёт РИА Новости.

Кроме того, Кабмин этой балканской страны напомнил Трампу, что черногорцы стали первыми в Европе, кото оказал сопротивление фашизму.

«Черногория и сейчас, как новый член НАТО и кандидат на вступление в ЕС, вносит вклад в мир и стабильность не только на европейском континенте, но и по всему свету, совместно с американскими военными в Афганистане. Мы строим дружественные отношения и ни одно из них не потеряли, вместе с тем, способны храбро и решительно защищать и защитим наши национальные интересы», — отметило правительство республики, подчеркнув, что в современном мире важно не то, насколько ты велик или мал, а то, насколько ты придерживаешься ценностей свободы, солидарности и демократии.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что новый член НАТО Черногория может втянуть альянс в Третью мировую войну.

Во время интервью глава Белого дома назвал жителей Черногории «агрессивными». По его словам, Черногория — это крошечная страна с «очень агрессивным народом».

«Они могут разозлиться, и, поздравляю, у вас Третья мировая война», — подчеркнул Трамп.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Трамп сделал экстренное заявление по России
      Трамп сделал экстренное заявление по России
    2. Курс доллара приготовился к мощному рывку
      Курс доллара приготовился к мощному рывку
    3. В Крыму срывается курортный сезон
      В Крыму срывается курортный сезон