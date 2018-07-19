Правительство Черногории официально ответило Трампу

Черногория официально ответила главе Белого дома Дональду Трампу, который назвал черногорцев «агрессивным народом».

Как говорится в заявлении правительства этой страны, они гордится своей историей, и традицией и миролюбивой политикой, которая привела Черногорию в позицию стабилизирующего государства в регионе и единственного государства, на территории которой не было войны во время распада бывшей Югославии, передаёт РИА Новости.

Кроме того, Кабмин этой балканской страны напомнил Трампу, что черногорцы стали первыми в Европе, кото оказал сопротивление фашизму.

«Черногория и сейчас, как новый член НАТО и кандидат на вступление в ЕС, вносит вклад в мир и стабильность не только на европейском континенте, но и по всему свету, совместно с американскими военными в Афганистане. Мы строим дружественные отношения и ни одно из них не потеряли, вместе с тем, способны храбро и решительно защищать и защитим наши национальные интересы», — отметило правительство республики, подчеркнув, что в современном мире важно не то, насколько ты велик или мал, а то, насколько ты придерживаешься ценностей свободы, солидарности и демократии.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что новый член НАТО Черногория может втянуть альянс в Третью мировую войну.

Во время интервью глава Белого дома назвал жителей Черногории «агрессивными». По его словам, Черногория — это крошечная страна с «очень агрессивным народом».

«Они могут разозлиться, и, поздравляю, у вас Третья мировая война», — подчеркнул Трамп.