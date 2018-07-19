Президент РФ подписал закон о совместных завещаниях

Глава российского государства Владимир Путин подписал закон о расширении возможности граждан по распоряжению имуществом на случай смерти.

В частности, в документе речь идёт о введении правил совместных завещаний супругов и наследственных договоров, передаёт РИА Новости.

Закон предусматривает, что в совместном завещании супруги могут по своему обоюдному усмотрению завещать общее имущество, а также имущество каждого из них любым лицам; любым образом определять доли наследников в указанных наследственных массах; определять имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если такое определение не нарушает прав третьих лиц.

Такое завещание может утратить свою силу, если брак будет прекращён или признан недействительным как до, так и после смерти одного из супругов.

Кроме того, в законе прописано, что наследственный договор представляет собой соглашение о будущем наследстве между возможным наследодателем с одной стороны и возможными наследниками с другой.

Такой договор можно заключать с любым лицом, а его условия будут определять порядок перехода прав на имущество наследодателя, в том числе при соблюдении определенных требований.

При этом право на обязательную долю сохраняется как в совместных завещаниях, так и в наследственных договорах.