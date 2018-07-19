Призёра Олимпийских игр в Сочи зарезали в Казахстане

19 июля в Центральной городской клинической больнице Алма-Аты скончался известный казахстанский фигурист, бронзовый призёр Олимпийских игр-2014 в Сочи Денис Тен.

Вызов на пульт «Скорой помощи» о ножевом ранении, который получил спортсмен, поступил в 14:56 по местному времени. После чего бригада медиков в экстренном порядке выехала на место происшествия, доставив спортсмена в больницу меньше чем через полчаса, передаёт РИА Новости.

У него были диагностированы повреждения суставов бедра и наружное кровотечение. Уже в клинике были проведены все необходимые реанимационные мероприятия. Однако потеряв почти три литра крови, Тен скончался так и не придя в сознание.

Согласно предварительной информации, на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой спортсменом были застигнуты двое неустановленных лиц при попытке кражи зеркал с его автомашины. В результате возникшей потасовки Тену было нанесено ножевое ранение.

По факту нападения на спортсмена уже начато расследование и возбуждено уголовное дело. В настоящее время объявлен розыск двух неустановленных лиц, подозреваемых в нанесении смертельных ранений фигуристу. На поимку преступников ориентирован весь личный состав городской полиции.