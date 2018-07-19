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Москва, 19.07.2018

Рубль лишили последнего шанса

«Expert Online» 2018
  • Рубль лишили последнего шанса
Геннадий Сафонов/Интерпресс/ТАСС

Курс доллара на торгах четверга существенно укрепляется к рублю на фоне разочарования инвесторов итогами российско-американского саммита в верхах. 

Курс доллара расчетами “завтра” достиг уровня 63,50 рубля к 16:00 МСК, и рубль дешевеет на 0,8%.

В паре с единой европейской валютой рубль теряет 0,1 процента, и котировки евро/рубль расчетами “завтра” - вблизи 73,41.

Президент США Дональд Трамп изменил свою позицию, которую он озвучил ранее на пресс-конференции по итогам саммита в Хельсинки, сказав в среду, что президент РФ Владимир Путин, по его мнению, несет личную ответственность за вмешательство Москвы в президентские выборы-2016 в США. Ранее попытки Трампа наладить диалог с российским лидером подверглись мощной обструкции со стороны политичеких кругов США, а законодатели США заявили о том, что новые санкции могут быть введены против Москвы. . Таким образом, ожидания рынка, что геополитическая напряженность вокруг России будет смягчаться, не оправдались.

На форексе курс доллара вновь дорожает, пара евро/доллар торгуется вблизи отметки $1,1615, что на 0,2 процента ниже последних котировок среды. Индекс доллара сейчас набирает около четверти процента к корзине из 6 валют и оценивается в 95,40 вплотную приблизившись к годовым максимумам. В плюсе доллар и в парах с сырьевыми и развивающимися валютами.

Теперь курс рубля оказался в понижательном тренде на фоне падения цен на нефть. Вместе с тем, поддержку российской валюте может оказать налоговый период.

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