Министерство финансов намерено систематизировать все нормативные акты, касающиеся антисанкций. План, пишет «КоммерсантЪ», был одобрен в начале июля на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова. Перечень ответных мер включает пять тематических блоков и 17 пунктов. Первым из них в блоке внешнеэкономических расчетов выступает разработка к августу 2018 года плана по снижению использования доллара во внешнеторговых сделках в пользу расчетов «преимущественно в национальных валютах».

Идея дедолларизация российской экономики – уже не новость. Как ранее, например, заявил глава ВТБ Андрей Костин, задачу дедолларизации экономики, которую ставит российский Центробанк, нужно выводить на новый уровень: бороться с доминированием американской валюты в международной системе расчетов. Более того: банкир уверен, что задачу нужно ставить глубже, больше - дедолларизация мировой экономики, так как "доллар уже всех забил", им наказывают.

В числе предложений по систематизации контрсанкционного законодательства входят упрощение доступа подсанкционных компаний на внутренний финансовый рынок, ограничение «недобросовестной конкуренции со стороны иностранных государств» (введение пошлин на ряд товаров из США), а также ограничение доступа к информации о компаниях, попавших под санкции, и госзакупках с целью защитить их от того же недружественного влияния стран Запада.

Кроме того, входят в план законопроект о специальных административных районах (САР), принятый вчера в первом чтении Госдумой и готовящийся Минфином проект ответных санкций против Украины, включающий возможность «блокирования активов и запрета вывода капитала» для списка украинских физлиц — членов правительства, политиков и силовиков.

Меры по уменьшению роли доллара в экономике выходят за рамки защиты от санкций, полагает ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. По его словам, санкции – лишь важный повод обострения процесса. А в целом дедолларизация –большое «финансовое импортозамещение». Его проявления, так же как и в товарном импортозамещении, имеют позитив и негатив. Безусловно, стратегически и политически уменьшить зависимость от доллара важно, поскольку для стабильности и управляемости экономики нужно ограничить воздействие внешних факторов.

Однако, считает аналитик, при этом приходится зачастую «выплёскивать вместе с водой и ребёнка». Например, важной мерой, предлагаемой Минфином, выступает переориентация подсанкционных компаний на внутреннее финансирование. Это действительно позволит убрать «палки из колёс» в их деятельности. Но ставки, сроки, иные условия кредитования, как правило, на внешних рынках выгоднее, чем в российских банках. Уменьшение использования «импортных» кредитов повысит затраты заёмщиков.

Ещё одно принятое решение – отказ от обязательного возврата в страну валютной выручки подсанкционных экспортёров. Его можно только приветствовать, уверен Марк Гойхман. Оставление валютных поступления на зарубежных счетах позволит оперативнее и гибче вести расчёты с иностранными контрагентами, повысит конкурентоспособность внешнеторговых компаний. Но оборотной стороной выступает некоторое снижение предложения валюты внутри страны, что станет давить на курс рубля.

А вот перевод расчётов в национальные валюты как альтернатива доллара был бы перспективен, учитывая многообразную географию экспорта и импорта России. Однако привычное использование доллара как «всеобщего эквивалента» создаёт ограничения в данном процессе, преодоление которых – долгий и также затратный путь.

Полностью отказаться от доллара, как мы бы этого ни хотели, сразу не получится, уверен эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. Ранее стало известно, что Минфин резко стал продавать казначейские облигации США и вкладывать в золото. На фоне санкционной политики и геополитических факторов приходится искать убежище, чтобы не подорвать экономику страны. Создание САР позволит компаниям, попавшим под санкции, произвести перерегистрацию уже на территории РФ и продолжать успешно вести бизнес.

В рамках СНГ идея отказа от доллара и перехода на расчеты в национальных валютах еще имеет место, но в мировом масштабе практически это осуществить не получится, поскольку это отразится на устойчивости всей финансовой системы. Все, что мы сейчас видим, а именно создание САР, продажа госдолга США, импортзамещение и т.д., все эти меры направлены в основном на снижение зависимости экономики от внешних геополитических факторов, полагает аналитик.