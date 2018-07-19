Сбербанк рассказал о средствах защиты от мошенников

Специалисты Сбербанка рекомендуют россиянам во избежание попадания персональных данных и денежных средств в руки мошенников устанавливать надежные пароли на свои электронные устройства. Также не стоит пренебрегать антивирусной программой и регулярно обновлять программное обеспечение. Не рекомендуется скачивать неизвестные приложения даже с официальных страниц, а также всегда проверять разрешения, которые запрашивает, то или иное приложение.

В банке не рекомендуют оплачивать покупки и пересылать личную информацию по средствам общедоступной сети Wi-Fi. Злоумышленники могут таким образом собирать личные данные и пароли. Из этих же соображений не стоит переходить по ссылкам в подозрительных смс-сообщениях и электронных письмах.

«Не переходите по ссылкам на незнакомые ресурсы: мошенники могут заразить ваш компьютер или телефон вирусом и украсть ваши личные данные», — рассказали в банке.

Для защиты в случае утери или кражи гаджета стоит активировать опцию удаленного управления с помощью настроек телефона или специального приложения, которая позволит получить к нему доступ.

Эксперты также напомнили, что не следует сообщать свои подтверждающие пароли, ПИН-коды и CVV-коды от банковских карт даже сотрудникам банка. При оплате покупок и услуг следует использовать только официальные банковские приложения.

В случае смены номера телефона необходимо сообщить об этом в банк, поскольку данные старого номера могут попасть новому владельцу.

«При любых сомнениях приостановите телефонный разговор или проводимую операцию и обратитесь за разъяснениями в колл-центр банка, и вы точно получите квалифицированную помощь», —говорят эксперты Сбербанка.

Ранее сообщалось, что вскрылась возможность доступа через поисковик «Яндекс» к личным данным клиентов Сбербанка и ВТБ, включая копии паспортов и банковских платежей.

В Сбербанке по итогам проверки заявили об отсутствии утечки личных данных клиентов. В ВТБ подтвердили наличие утечки по вине третьей стороны, но относящейся к банковской тайне информации там не было. В «Яндексе», в свою очередь, рассказали, что поисковик находит страницы, не защищенные специальным файлом robots.txt.