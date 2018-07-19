Трамп рассказал, собирается ли встречаться с Путиным в дальнейшем

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, собирается ли встречаться со своим российским коллегой в дальнейшем.

По его словам, он с радостью это сделает при первой же возможности, передаёт РИА Новости.

«Я жду нашей второй встречи, чтобы мы могли начать обсуждать реализацию некоторых из моментов, которые мы обсуждали, в том числе противодействие терроризму, безопасность Израиля, ядерное нераспространение, кибератаки, торговлю, Украину, мир на Ближнем Востоке, Северную Корею и другие», – написал американский лидер в своём микроблоге в Twitter.



Ранее сообщалось, что Трамп сделал очередное громкое заявление, обвинив в плохих отношениях с РФ американские фейковые СМИ. При этом он убеждён, что такое поведение журналистов напрямую связано с улучшением его отношений с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Они поступают безрассудно, потому что ненавидят тот факт, что у меня, возможно, будут хорошие отношения с Путиным», – подчеркнул Трамп.