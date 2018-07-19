Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 19.07.2018

Трамп сделал громкое заявление об отношениях с Россией

«Expert Online» 2018

Дональд Трамп – глава Белого дома – сделал очередное громкое заявление, обвинив в плохих отношениях с Россией американские фейковые СМИ.

По его мнению, они хотят конфронтации с Москвой, поэтому постоянно нагнетают истерию и говорят ложь. Об этом президент США написал в своём микроблоге в Twitter.

«Фейковые СМИ сильно хотят серьезной конфронтации с Россией. Такой конфронтации, которая может привести к войне», – подчеркнул Трамп.

При этом он убеждён, что такое поведение СМИ напрямую связано с улучшением его отношений с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Они поступают безрассудно, потому что ненавидят тот факт, что у меня, возможно, будут хорошие отношения с Путиным», – резюмировал американский лидер.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обвинил в плохих российско-американских отношениях своего предшественника Барака Обаму, а также Хиллари Клинтон.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Трамп сделал экстренное заявление по России
      Трамп сделал экстренное заявление по России
    2. Курс доллара приготовился к мощному рывку
      Курс доллара приготовился к мощному рывку
    3. В Крыму срывается курортный сезон
      В Крыму срывается курортный сезон