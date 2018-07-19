Трамп сделал громкое заявление об отношениях с Россией

Дональд Трамп – глава Белого дома – сделал очередное громкое заявление, обвинив в плохих отношениях с Россией американские фейковые СМИ.

По его мнению, они хотят конфронтации с Москвой, поэтому постоянно нагнетают истерию и говорят ложь. Об этом президент США написал в своём микроблоге в Twitter.

«Фейковые СМИ сильно хотят серьезной конфронтации с Россией. Такой конфронтации, которая может привести к войне», – подчеркнул Трамп.

При этом он убеждён, что такое поведение СМИ напрямую связано с улучшением его отношений с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Они поступают безрассудно, потому что ненавидят тот факт, что у меня, возможно, будут хорошие отношения с Путиным», – резюмировал американский лидер.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обвинил в плохих российско-американских отношениях своего предшественника Барака Обаму, а также Хиллари Клинтон.