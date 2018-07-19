Неожиданное заявление Трампа обвалило доллар и акции США

Президент США Дональд Трамп в четверг неожиданно решил прокомментировать политику ФРС США для телеканала CNBC. Он выразил разочарование решениями американского регулятора, посетовав, что они могут сорвать восстановление экономики США. Как отмечает телеканал, обычно американские президенты не вмешиваются в работу ФРС, но Трамп нарушил это негласное правило.

ФРС в этом году уже дважды повысили ставки и обещали сделать еще два повышения в этом году.

Трамп в интервью CNBC сказал, что он не одобряет политику ФРС, хотя и поставил на пост главы регулятора «очень хорошего человека» .

«Я не в восторге (от политики ФРС по повышению ставок)», - сказал Трамп. На самом деле, я не очень рад тому, что они делают. Но в то же время я позволяю им делать то, что они считают лучшим».

Трамп пояснил, что время для повышения ставок выбрано неудачное и эта политика ФРС ставит США в «невыгодное положение», в то время как другие центробанки ЕЦБ и Банк Японии, поддерживают мягкую кредитно-денежную политику политику.

Президент признал, что его комментарии необычны, но добавил, что ему все равно.

«Сейчас я говорю как частное лицо», - сказал он. «Может кто-то скажет: вы не должны говорить это как президент. Мне все равно, что они говорят, потому что мои взгляды не изменились», - резюмировал Трамп.

Представители ФРС поспешили заверить. что президент США не может повлиять на решения Федрезерва, но это заявление не смогло остановить последовавший после словесной интервенции Трампа обвал доллара, акций и гособлигаций США.

Так, индекс доллара после достижения годичного максимума в 95,65 сразу потерял 0,5% после заявлений Трампа.

Аналитики назвали реакцию рынков "коленным рефлексом", рассчитывая, что комментарии президента США не окажут влияния на политику ФРС.