Украина попала под заградительные меры ЕС

Европейская комиссия приняла решение о введении на 200 дней тарифных квот на импорт 23 видов металлопродукции в рамках расследования по поставкам в европейские страны. Меры вступают в силу 19 июля.

«Тарифные квоты будут применяться на основе принципа «first come, first served» (первый пришел - первый получил), а после того как квота будет исчерпана, к следующим поставкам будет применяться пошлина в размере 25%», - говорится в сообщении пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины. Его цитирует украинское агентство УНИАН.

Под действие мер, по сообщению ведомства, попали 11 видов украинской металлопродукции. В отношении еще 17 видов проводится расследование и их поставки пока не ограничены.

В свою очередь Киев настаивает, что Украина, как развивающаяся страна, имеет согласно 43 статьи ВТО «Соглашения об ассоциации с ЕС» льготы, как импортер продукции с долей менее 3% от общего импорта товара в ЕС.

Отмечается, что специальное защитное расследование, инициированное ЕС, вызвано недавними пошлинами на сталь и алюминий со стороны США, что вызвало отток продукции с американского рынка и приток на европейский.