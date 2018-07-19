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Москва, 19.07.2018

В Киеве предложили заминировать Азовское море

«Expert Online» 2018

Экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук предложил заминировать Азовское море и тем самым защититься от «деятельности российских военных кораблей».

При этом Гайдук заявил, что отдает себе отчет в том, что в силу небольшой глубины Азовского моря - в среднем всего лишь 14 метров  -размещение там классических минных ограждений невозможно.

«Но формирование взрывных (с противодесантными минами) и неразрывных ограждений является реальным шагом к предотвращению потерь», – заявил он в эфире «Громадське радио».

При этом военного не смущает тот факт, что Украина таким образом может заблокироваться, поскольку вряд ли торговые суда захотят курсировать мимо мин.

На соответствующий вопрос ведущего он отметил, что «есть такое понятие, как «фарватер военный контролируемый».

«Все минные поля и заграждения наносятся на карты. Караваны судов проводят по этим фарватерам», –сообщил Гайдук.

Ранее в Киеве звучали опасения, что Украина может потерять для себя Азовское море. Также политики Украины обвинили Россию в желании «захватить Мариуполь для получения сухопутной дороги в Крым».

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