В Крыму срывается курортный сезон

Курортный сезон в Крыму оказался под угрозой срыва из-за аномально холодной морской воды, передает «Говорит Москва». Так в Южном побережье Крыма температура воды упала до +13 °C из-за холодного течения. Альтернативный для туристов отдых на Азовском побережье также к данному моменту недоступен из-за крупных медуз аулерии, которые заполонили прибрежные воды. Длина некоторых экземпляров достигает полуметра и хотя медузы не несут смертельной опасности для человек, тем не менее ожоги от них болезненные.

«Отдыхающие в Крыму оказались на грани нервного срыва: всё южное побережье захватило холодное течение, температура воды упала до +13 градусов. Купаются только моржи. А на Азовском побережье Крыма, где отличные открытые песчаные пляжи, сегодня нашествие крупных медуз, из-за которых отдыхающие фактически только ходят вокруг воды», - сообщает СМИ.

Ранее сообщалось, что с аналогичной проблемой сталкивались отдыхающие в Балаклавской бухте в Севастополе, которую медузы атаковали в конце июня.